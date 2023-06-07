Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей
Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект не должен иметь возможность заменить реального судью, считает судья, член Президиума Верховного суда РФ Виктор Момотов.

"Это связано с тем, что роль судьи и должность судьи - она предполагает наличие определенного социального опыта", - сказал Момотов на заседании экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина.

По его словам, искусственный интеллект - "это, скорее, механическая машина с определенными алгоритмами, которые закладываются".

"Что касается таких категорий, как справедливость, что касается таких категорий, как милосердие, - это все относится к человеку", - отметил Момотов.

Именно судья с определенным социальным опытом, исходя из указанных принципов, может определить справедливую меру наказания и ответственности для человека за совершение того или иного преступления, заключил Момотов.

Верховный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });