Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект не должен иметь возможность заменить реального судью, считает судья, член Президиума Верховного суда РФ Виктор Момотов.

"Это связано с тем, что роль судьи и должность судьи - она предполагает наличие определенного социального опыта", - сказал Момотов на заседании экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина.

По его словам, искусственный интеллект - "это, скорее, механическая машина с определенными алгоритмами, которые закладываются".

"Что касается таких категорий, как справедливость, что касается таких категорий, как милосердие, - это все относится к человеку", - отметил Момотов.

Именно судья с определенным социальным опытом, исходя из указанных принципов, может определить справедливую меру наказания и ответственности для человека за совершение того или иного преступления, заключил Момотов.