Председатель Совета судей заявил, что ИИ сможет помочь коллегиям в отборе кандидатов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект может помочь квалификационным коллегиям судей в отборе кандидатов на должности судей, а также в оценке их профессиональных и личных качеств, считают в Совете судей РФ.

"Программные комплексы с технологией искусственного интеллекта могли бы помочь квалификационным коллегиям судей в формировании предварительной характеристики кандидата на основе введенных данных о нем и в составлении общего представления для оценки и окончательного вывода по таким критериям, как профессиональные и личные качества кандидата, добросовестность и компетентность, качество и сложность рассматриваемых судьей дел и другие", - сказал председатель Совета судей Виктор Момотов на семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ.

По его словам, квалификационными коллегиями судей при рассмотрении той или иной кандидатуры изучается широкий круг обстоятельств: качество осуществления правосудия, вопросы прохождения военной службы, сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, факты привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Как отметил Момотов, причинами отказа в назначении нередко становятся не серьезные нарушения, а обычные ошибки, связанные с недостоверным декларированием доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера. Зачастую они происходят из-за неверных трактовок правил декларирования, технических опечаток и тому подобного.

Также широко обсуждаются вопросы конфликта интересов. При этом ни Закон о статусе судей, ни Кодекс судейской этики не устанавливают исчерпывающего перечня ситуаций, которые подтверждают наличие личной заинтересованности судьи, порождающей конфликт интересов, или риск его возникновения.

"В каждой конкретной ситуации подтверждением существования личной заинтересованности судьи должны служить не абстрактные предположения, а реальные факты и отношения, способные влиять на исполнение судьей своих должностных полномочий", - сказал глава Совета судей.

Момотов напомнил, что в целях гарантии независимости судебной власти и поддержания доверия общества, государство накладывает на судью специфические ограничения и обязанности, которые коротко можно назвать - "необходимость вести себя сдержанно".

При этом такая обязанность распространяется как на действующих судей, так и на судей в отставке, независимо от того, раскрывает судья свою личность в социальных сетях или делает это анонимно. Псевдоним, утверждают в Совете судей, не дает право судье вести себя неэтично.

Также не освобождает судью от ответственности и предупреждение, что та или иная публикация является его личным мнением, а не профессиональным.

"И еще один важный аспект для поддержания авторитета, честности и достоинства судейской должности. Это соблюдение норм приличия, скромность, манера изъяснения, внешний вид, личные фото, которые могут сказаться на репутации судебной власти, да и судьбе судьи в профессии. Это касается и членов семьи судьи", - сказал Момотов.

Он предложил обеспечить обучение молодых судей, в результате которого им было бы понятно, какая степень закрытости позволит обеспечить безопасность в соответствии с Кодексом судейской этики и выполнить обязательства по поддержанию независимости и беспристрастности, достоинства и укрепления доверия к судебной власти.