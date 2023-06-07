В российских угольных шахтах в январе-мае из-за травм погибли 15 человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В январе-мае 2023 года число погибших в результате травм на российских угольных шахтах и разрезах составило 15 человек, в то время как за весь 2022 год этот показатель составлял 17 человек, сообщил на заседании рабочей группы Минэнерго председатель Росуглепрофа Иван Мохначук.

"Прошлый год был одним из лучших по показателям безопасности, погибло на подземных работах (в результате травм лишь - ИФ) 6 человек, на открытых горных работах - 11", - отметил он.

Кроме того, по его словам, еще 15 человек умерли в рабочее время естественной смертью.

За 5 месяцев 2022 года умерли 22 человека, из них 15 от травм (в том числе пять - на подземной угледобыче, 10 - на предприятиях открытой добычи), естественной смертью - семь человек, напомнил Мохначук.

"Мы дошли до парадокса, когда на поверхности, казалось бы, в более безопасных условиях погибает вдвое больше, чем под землей. Это вопрос к тому, как мы занимаемся безопасностью охраны труда", - отметил он.

Он также указал на показатели естественной смерти на производстве.

"В угольной отрасли лучше всего организован контроль за состоянием здоровья. При приеме на работу - медосмотр, ежегодный медосмотр, периодический и специальный медосмотры. Перед каждой сменой проверяем состояние здоровье рабочего. Но вместе с тем, что мы имеем? У нас в прошлом году было 15 случаев естественной смерти (семь случаев на подземных работах, восемь - на открытых работах), в этом году уже пять случаев естественной смерти (два на подземных работах, три на поверхности). То есть человек проходит медкомиссию, проходит все медосмотры ежедневно, приходит на рабочее место, садится - и умирает", - сказал Мохначук.

Он напомнил, что 1 декабря был принят приказ Минздрава об обязанности работодателей проводить послесменную реабилитацию для лиц, попавших в группу риска.

"В подавляющем большинстве послесменная реабилитация не организована по одной простой причине - жадность работодателей. Потому что людей привезли на предприятие, люди отработали, вышли, их посадили на автобус и отвезли домой. Если кому-то нужно пройти послесменную реабилитацию, потом нужно отдельно организовать транспорт, доставить его домой. Работодатель, как правило, этим не занимается", - сказал Мохначук.

Он также сообщил, что за 2022 год потери из-за травм работников составили 11,38 тысячи человеко-дней, в связи с профзаболеваниями - 310 тысяч человеко-дней. "В итоге у нас получилось, что 450 человек ежедневно не работает в течение года. (По численности это как будто - ИФ) одна шахта у нас не работала", - объяснил председатель Росуглепрофа.