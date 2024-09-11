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На снижение производственного травматизма в России в 2025 г. выделят 35 млрд руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 2024 году было выделено более 28 млрд рублей, в следующем году сумма вырастет почти до 35 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в в видеообращении к участникам Всероссийской недели охраны труда.

"Компании получают и поддержку государства на предупредительные меры, направленные на снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Ее объем растет с каждым годом. В текущем - на такие цели предусмотрено более 28 миллиардов рублей. На следующий - увеличим сумму практически до 35 миллиардов", - сказал он.

По его словам, российские предприятия активно инвестируют, чтобы оградить своих служащих от возможных рисков. "По итогам прошлого года их фактические расходы на специальную одежду и обувь, другие средства индивидуальной защиты - прибавили 20%, превысив 180 млрд рублей", - отметил премьер.

Он добавил, что в последние три года были приняты нормы, которые обязывают работодателей проводить мероприятия по выявлению опасностей на рабочем месте, а также их устранению. В результате, по его словам, "общее количество несчастных случаев снизилось". "А если сравнивать с ситуацией десятилетней давности - их число сократилось в полтора раза", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
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