В Думу внесли поправки о прямом субсидировании государственных информационных систем

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 375105-8, который предусматривает, что субсидии на создание и развитие государственных информационных систем (ГИС) будут выделяться из федерального бюджета на основе правовых актов правительства.

Сейчас необходимо отражать размер субсидий в федеральном бюджете и проходить процедуру утверждения в парламенте.

Норма о возможности предоставления федеральных субсидий на капитальные вложения в государственные информационные системы была введена в ноябре 2022 года. До этого финансирование осуществлялась за счет компаний-операторов. Норма о субсидии действует, если оператором системы является государственная корпорация, государственная компания или публично-правовая компания.

Внесенный законопроект в развитие темы закрепляет в Бюджетном кодексе (БК) норму о том, что предоставление субсидий будет проводиться в форме правовых актов правительства в определяемом им порядке. Сейчас предусмотрена процедура утверждения в парламенте.

"Кроме того, предлагается закрепить положения о передаче созданных государственных информационных систем в государственную собственность РФ и закреплении в установленном порядке прав владения и пользования операторами таких систем", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас, отмечается в материалах, данный вопрос в законодательстве не урегулирован.

Также устанавливается, что до 1 сентября 2023 года все созданные с привлечением средств федерального бюджета государственные информационные системы должны быть переданы в собственность государства.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.