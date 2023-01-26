Минфин предложил ввести право госсобственности на софт ГИС, созданный за субсидии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин предлагает установить право собственности государства на софт, разработанный в рамках субсидиарных контрактов компаний на создание госинформсистем.

Такое положение включено в законопроект с поправками к Бюджетному кодексу. Проект который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается закрепить положения о передаче созданных государственных информационных систем в государственную собственность Российской Федерации и закреплении в установленном порядке прав владения и пользования операторами таких систем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сам документ предусматривает, что государству будут принадлежать исключительные (и иные) интеллектуальные права на созданное или приобретенное за счет средств федерального бюджета программное обеспечение и иные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с созданием и развитием соответствующих государственных информационных систем (ГИС). Эта норма также распространяется на технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в ГИС. В том числе, на программно-аппаратные комплексы и средства защиты информации, приобретенные за счет средств федерального бюджета.

Необходимость такого уточнения Минфин объясняет тем, что в конце прошлого года были приняты поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают предоставление госкомпаниям и публично-правовым компаниям субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие ГИС, если эти компании определены операторами той или иной госинформсистемы. При этом оговаривалось, что закупки компаний с использованием средств субсидий должны осуществляться в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

В то же время вопрос собственности на программные и аппаратные решения, необходимые для эксплуатации ГИС, в этих поправках к Бюджетному кодексу не оговаривался.

В свою очередь госзаказчики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, необходимых для создания той или иной ГИС, как правило, самостоятельно прописывают вопрос прав собственности на соответствующие программные и аппаратные решения.

В прошлом году Минцифры сообщало, что в России создано около 1 тысячи различных ГИС. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что общие затраты на владение федеральными и региональными информсистемами составляют примерно 460 млрд рублей. По его словам, на конец 2021 года насчитывалось в общей сложности 826 федеральных и 3303 региональных информационных систем.

Тогда же Чернышенко отмечал, что основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их переиспользования другими госзаказчиками.