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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Электроэнергию в восьми селах Шебекинского округа пообещали восстановить за двое суток

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ситуации с электро- и водоснабжением на территории Чураевской сельской территории в Шебекинском городском округе, которая сложилась в результате массированных обстрелов со стороны Украины.

"После Шебекино и Новой Таволжанки проехал по Чураевской сельской территории, которая включает в себя 8 сел. Вчера несколько жителей в Белгороде обратились, что у нас там всё плохо: нет света, нет воды, магазины не работают. Энергетики обещают в течение двух суток дать электроэнергию. Значит будет вода. А будет свет - запустится хлебопекарня и будет свой свежий хлеб, а не привозной. В магазине продукты есть, сегодня будет новый завоз", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

"Среди жителей сёл много тех, кто приехал из Шебекино, и все, конечно, по-разному переносят текущие события <...> Проговорили все вопросы, оперативно их будем решать. Повторюсь: проблемы есть, в первую очередь, они связаны с отсутствием электричества и подачи воды. Вода и электричество будут в течение суток", - заверил губернатор.

В последние дни массированные обстрелы приходятся на территорию Шебекинского городского округа. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения как в регионе, так и в других субъектах РФ.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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