Что случилось этой ночью: четверг, 8 июня

Кооперация РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, гумпомощь Франции для Украины из-за разрушения Каховской ГЭС, сроки восстановления подачи энергии в села вблизи Шебекино

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин и наследный принц Саудовской Аравии дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+. По мнению сторон, такое сотрудничество позволяет предпринимать эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть.

- Франция отправит гумпомощь Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС. Речь идет о поставке объемом около 10 тонн, в которую, в частности, войдут средства гигиены, оборудование для очистки воды и медикаменты.

- Электроэнергию в восьми селах Шебекинского округа пообещали восстановить за двое суток. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что подача воды также будет обеспечена в ближайшее время.

- Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге. Компания планирует обратиться с жалобой в следующую инстанцию. До вынесения решения по повторной апелляции расписки корпорации не будут исключены с американской биржи.

- Чистая прибыль российских страховщиков увеличилась в 2,4 раза в I квартале. Она составила 110,4 млрд рублей, следует из опубликованной Банком России статистики страхового рынка.