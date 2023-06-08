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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Резервный борт компании Air India вылетел из Магадана в Сан-Франциско

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, которые застряли в Магадане из-за совершившего вынужденную посадку самолета Air India, вылетели в Сан-Франциско, сообщили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

"Резервный самолет компании Air India с пассажирами вылетел в 10:27 по магаданскому времени (02:27 мск - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, самолет "Боинг-777" авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, во вторник вынужден был приземлиться в Магадане из-за неисправности правого двигателя. На борту судна находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.

Региональная прокуратура взяла под свой контроль пребывание иностранных граждан на территории Магаданской области, проследив, чтобы до прибытия резервного борта они находились в надлежащих условиях. В ведомстве "Интерфаксу" сообщили, что среди пассажиров, неожиданно оказавшихся в Магадане, были маленькие дети и неходячие.

Магадан Сан-Франциско прокуратура Air India
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