Резервный борт прибудет в Магадан за пассажирами совершившего вынужденную посадку самолета

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Росавиация выдала авиакомпании Air India limited разрешение на прибытие резервного воздушного судна в аэропорт Магадан, где накануне самолет авиакомпании совершил вынужденную посадку из-за неисправности, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Вылет самолета из Дели в Магадан запланирован в 21:35 по Москве 6 июня, плановое время посадки 06:00 часов по Москве 7 июня", - сообщила пресс-служба Росавиации.

Как сообщалось, Боинг 777 AIR INDIA, следовавший из Дели в Сан-Франциско, во вторник вынужден был приземлиться в Магадане из-за неисправности правого двигателя. На борту судна находятся 232 пассажира и 11 членов экипажа.