Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

РЖД запустили скоростные "Ласточки" из Сочи в Абхазию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой (Абхазия), сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

По его словам, пятивагонные "Ласточки" будут ходить два раза в день, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров.

"Минимальная цена билета - 850 рублей. Время в пути - 3 часа. Таможенные и пограничные процедуры будут проходить в составе, не нужно будет выходить никуда. На нашей границе это будет 45 минут, на границе Республики Абхазия - 30 минут. На территории Абхазии будет две остановки", - отметил Пегов.

"Ласточки" будут отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54, из аэропорта Сочи в 18:52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 7:30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15. В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях "Имеретинский Курорт", "Адлер", "Хоста", "Мацеста, а также на остановочных пунктах "Гагрыпш" и "Церетели" (Абаата).

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях "Веселое" (Россия) и "Цандрипш" (Абхазия). Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.

Абхазия Ласточка Сочи РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Число госпитализированных из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС превысило 60

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области

В Кремле еще нет точных сроков проведения "прямой линии" с Путиным

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

Песков заявил, что взрыв аммиакопровода усложняет продление зерновой сделки

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });