РЖД запустили скоростные "Ласточки" из Сочи в Абхазию

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой (Абхазия), сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

По его словам, пятивагонные "Ласточки" будут ходить два раза в день, одновременно каждый поезд сможет перевозить до 350 пассажиров.

"Минимальная цена билета - 850 рублей. Время в пути - 3 часа. Таможенные и пограничные процедуры будут проходить в составе, не нужно будет выходить никуда. На нашей границе это будет 45 минут, на границе Республики Абхазия - 30 минут. На территории Абхазии будет две остановки", - отметил Пегов.

"Ласточки" будут отправляться из Сочи (без заезда в аэропорт) в 11:54, из аэропорта Сочи в 18:52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 7:30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15:15. В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях "Имеретинский Курорт", "Адлер", "Хоста", "Мацеста, а также на остановочных пунктах "Гагрыпш" и "Церетели" (Абаата).

Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях "Веселое" (Россия) и "Цандрипш" (Абхазия). Граждане России могут оформлять проездные документы и садиться в поезд по внутреннему паспорту.