РЖД увеличат количество скорых и скоростных поездов в графике на 2023-24 годы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обновленный график движения пассажирских поездов ОАО "РЖД" на 2023-2024 годы, который вступит в силу с 10 декабря, предполагает увеличение почти на 5% количества курсирующих пар скорых, скоростных и высокоскоростных поездов, сообщила компания. График вводится на год.

Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 614 пар пассажирских поездов (т.е. поездов в направлении туда-обратно), что на 16 пар больше, чем в действующем графике движения. Количество поездов категорий "скорый", "скоростной" и "высокоскоростной", вырастет до 412 пар с 394 пар в действующем графике, их доля в общем числе пассажирских поездов - до 67,1% с 65,8% соответственно.

Новые поезда будут назначены из Смоленска в Архангельск и Мурманск (через Москву), из Саратова в Мурманск, из Санкт-Петербурга в Таганрог, из Перми в Кисловодск и на других направлениях.

Кроме того, будет открыто прямое сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное - между Грозным и Казанью.

После связанного с COVID-19 перерыва восстановлены сообщения Минск - Минеральные Воды, Минск - Архангельск и Челябинск - Ташкент.

Для обеспечения спроса на перевозки на юг в летний период увеличена периодичность курсирования поездов в Адлер и Анапу из Калининграда и из других городов.

Отдельно в РЖД утвержден план организации туристических перевозок на 2023-2024 годы, который включает как круглогодичные маршруты, так и туры выходного дня и большие круизные программы. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, сезонные и круизные будут назначаться в течение года.

Например, запланированы новые туристические поезда: "По Золотому кольцу" (Москва - Иваново - Ярославль - Владимир - Муром - Москва), "К горам и термам" (Ростов-на-Дону - Краснодар - Туапсе - Хаджох - Краснодар - Ростов-на-Дону), "Выходные в Домбае" (Ростов-на-Дону - Краснодар - Черкесск - Краснодар - Ростов-на-Дону), "Жигулёвские выходные" (Москва - Сызрань - Тольятти - Самара - Москва), "Владивостокские истории" (Хабаровск - Владивосток - Хабаровск) и др.