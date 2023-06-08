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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ в четверг предприняли попытку прорыва обороны российских военных на запорожском направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сказал Шойгу.

"Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами",- сказал министр.

Шойгу заявил, что в результате двухчасового боя на запорожском направлении вооруженные силы Украины потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

"Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", - сказал министр.

Он сообщил также, что попытки наступления ВСУ остановлены в четверг на четырех направлениях.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Сергей Шойгу
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