Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ в четверг предприняли попытку прорыва обороны российских военных на запорожском направлении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сказал Шойгу.

"Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами",- сказал министр.

Шойгу заявил, что в результате двухчасового боя на запорожском направлении вооруженные силы Украины потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

"Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", - сказал министр.

Он сообщил также, что попытки наступления ВСУ остановлены в четверг на четырех направлениях.