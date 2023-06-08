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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Командующий группировкой ВС РФ заявил о потерях ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ после попыток наступления на запорожском направлении отошли на свои позиции, уничтожено свыше 30 танков, включая три танка Leopard, заявил командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

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"Понеся потери, противник отказался от дальнейшего наступления и оставшимися силами отошел. Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три "Леопарда", и более 10 боевых машин пехоты", - заявил Романчук журналистам.

Перед попыткой наступления на запорожском направлении вооруженные силы Украины осуществили удары по пунктам управления и объектам тыла российских войск, рассказал он.

"Наступлению противника предшествовала мощная огневая подготовка. Противник наносил удары авиацией, ракетными войсками, огнем артиллерии по позициям наших войск на переднем крае, в глубине обороны, по пунктам управления, огневым позициям артиллерии, объектам тыла", - сказал Романчук.

По его словам, силами войсковой разведки, подразделениями спецназа и воздушной разведкой выдвижение ВСУ было своевременно вскрыто и по нему было нанесено огневое поражение.

"Огневое поражение наносилось бомбардировочной авиацией, штурмовой авиацией в исходных районах для наступления, а также в ходе выдвижения на рубеж перехода в атаку", - заявил командующий.

"Таким образом, действиями разведывательных подразделений противнику не удалось достичь внезапности выполнения своей задачи", - сказал Романчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина
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