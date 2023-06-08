Суд арестовал шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест шестерых участников движения "Весна" (признано экстремистским и запрещено) по делу об экстремизме.

"Судом удовлетворены ходатайства следователя ГСУ СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Ксенжепольского, Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, Анны Архиповой, Павла Синельникова, Василия Неустроева на срок до 5 августа", - сообщили в суде.

В зависимости от роли, следствие вменяет арестованным совершение преступлений, предусмотренных статьями 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний), 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 282.1. УК РФ (организация экстремистского сообщества), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По данным СМИ, претензии правоохранительных органов связаны с постами участников "Весны" в соцсетях в 2022 году.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес "Весну" в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Тогда же Минюст РФ включил это движение в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

В декабре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд по требованию прокуратуры признал молодежное движение "Весна" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране.