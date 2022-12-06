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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Горсуд Петербурга признал экстремистским движение "Весна"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал молодежное движение "Весна" (признано в РФ общественным объединением-иноагентом) экстремистской организацией, сообщили "Интерфаксу" во вторник в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Деятельность "Весны" в России теперь запрещена.

Ранее с иском о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ в суд обратилась прокуратура Петербурга. Деятельность движения была приостановлена.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес "Весну" в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Тогда же Минюст РФ включил это движение в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Петербург
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