Затопленная Новая Каховка осталась без света после обстрела

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли в четверг артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщили местные власти.

Как сообщается в телеграм-канале горадминистрации, в результате обстрела повреждены линии электропередач.

Кроме того, в Новой Каховке частично отсутствует водоснабжение - введена почасовая подача воды.

При этом в городе третий день ликвидируют последствия затопления в результате разрушения Каховской ГЭС.