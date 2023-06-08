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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Затопленная Новая Каховка осталась без света после обстрела

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли в четверг артиллерийский удар по Новой Каховке Херсонской области, город остался без электричества, сообщили местные власти.

Как сообщается в телеграм-канале горадминистрации, в результате обстрела повреждены линии электропередач.

Кроме того, в Новой Каховке частично отсутствует водоснабжение - введена почасовая подача воды.

При этом в городе третий день ликвидируют последствия затопления в результате разрушения Каховской ГЭС.

Новая Каховка обстрел
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