Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не скажется на водоснабжении Крыма

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Ситуация, сложившаяся в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС, не повлияет на водоснабжение Крыма. Регион в этом смысле полностью автономен", - заверил Хуснуллин, согласно сообщению.

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря принятым мерам. "В частности, за последние два года были обустроены дополнительные связующие каналы между водохранилищами, вовлечены в хозяйственный оборот подземные источники. В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней", - заявил Хуснуллин.

По его словам, прорабатываются возможности поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, которые рассчитывали на водоснабжение за счет Северо-Крымского канала.

"Что касается водообеспечения других населенных пунктов в новых субъектах, то будем использовать опыт Крыма: просчитывать, где можно увеличить запасы воды за счет подземных источников и т.д. Без воды никого не оставим", - сказал вице-премьер.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и строения Каховской ГЭС на Днепре. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Обширная территория оказалась затоплена. Известно о пяти погибших и более 60 пострадавших.

Президент РФ Владимир Путин 8 июня дал поручение МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам в соответствии с нормами РФ.