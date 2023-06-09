Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших в результате обстрелов ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных обстрелах с украинской стороны за минувшие сутки, есть пострадавшие.

"О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. (...) Частые обстрелы продолжаются", - добавил он.

По словам главы региона, за ночь пострадало три человека, двое из них находятся в больнице.