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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших в результате обстрелов ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных обстрелах с украинской стороны за минувшие сутки, есть пострадавшие.

"О происшествиях над Белгородом и Белгородским районом: ночью работала ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном", - написал Гладков в своем телеграм-канале в пятницу.

"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. (...) Частые обстрелы продолжаются", - добавил он.

По словам главы региона, за ночь пострадало три человека, двое из них находятся в больнице.

Белгородская область обстрелы
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