Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем из-за обстрелов ВСУ региона за сутки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекино удары наносились по окраинам города. Пострадавших нет. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, по поселку Новая Таволжанка ВСУ били снарядами "Града" - зафиксировано десять прилетов. Никто не пострадал. Повреждено шесть домовладений. По селу Муром выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Белянка зафиксировано два прилета. Никто не пострадал. Имеются повреждения на сельхозпредприятии. Повреждено два автомобиля.

"В селе Нижнее Березово - пять прилетов. Есть одна пострадавшая - женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась. Разрушений нет", - сообщил губернатор.

По селу Терезовка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгороде, по информации Гладкова, на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Детонации не произошло, но дрон загорелся. Никто не пострадал. Частично разрушена крыша здания. Осколками повреждены два автомобиля. Кроме того, над областным центром по двум воздушным целям сработала наша система ПВО. Никто не пострадал. В результате падения осколков повреждения получил один автомобиль.

В Белгородском районе 16 минометных снарядов выпущено по селу Журавлевка, девять минометных снарядов - по селу Нехотеевка. Пострадавших и разрушений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены четыре автомобиля, в селе Никольское поврежден один частный дом - посечены фасад и кровля. Никто не пострадал.

В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Тишанка. Зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено два минометных снаряда. Пострадавших нет. В трех домовладениях повреждена кровля.

Как написал Гладков, "противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка". По его словам, обошлось без последствий.