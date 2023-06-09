Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании бывшего сотрудника Оборонно-промышленного комплекса, планировавшего передачу секретных сведений немецкой спецслужбе в обмен на гражданство.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий Оборонно-промышленного комплекса в Омской области",- сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина инициативно установил контакт с представителем ФРГ "с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности", - заявили в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). По этой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.