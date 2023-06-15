Гражданина Украины арестовали в Брянске по делу о шпионаже

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска заключил под стражу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщает в четверг Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 12 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

По данным следствия, фигурант дела прибыл в город Клинцы Брянской области, а затем собрал и незаконно передал связному сведения, составляющие государственную тайну. В последствии эту информацию планировалось передать в Службу безопасности Украины.