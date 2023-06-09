ВС РФ отказал Apple в пересмотре дела об ограничении конкуренции на рынке приложений

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ 8 июня отказал американской корпорации Apple Inc. в пересмотре дела, возбужденного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, об ограничении конкуренции на рынке приложений в AppStore, следует из картотеки суда.

Как сообщалось, в конце февраля американская компания оплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный по делу.

Ранее сообщалось, что ФАС в сентябре 2019 года возбудила дело в отношении Apple по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС решила, что Apple ограничивает конкуренцию на рынке распространения приложений. Тогда же ФАС обязала Apple удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, однако позднее его исполнение было приостановлено в связи с обжалованием в суде, отмечали в ФАС. В начале февраля 2022 года ФАС заявила, что Apple в полном объеме исполнила предписание, выданное в 2020 году после расследования, проведенного по жалобе "Лаборатории Касперского".

Ведомство в апреле 2021 года признало Apple виновной в совершении административного правонарушения и наложило на компанию штраф в размере $12 млн. Компания оспорила начисление штрафа в суде, однако Арбитражный суд Москвы в конце мая 2022 года отклонил иск американской корпорации, подтвердив законность штрафа; впоследствии это решение подтвердили апелляционный и кассационный суды.