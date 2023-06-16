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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Япония хочет обязать Apple и Google разрешать использовать сторонние магазины приложений

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Штаб по вопросам конкуренции на цифровом рынке (Headquarters for Digital Market Competition) при правительстве Японии разработал правила, направленные на стимулирование конкуренции на рынке магазинов мобильных приложений и снижение цен на сами приложения, пишет Japan Times.

Правительство предлагает обязать американские Apple Inc. и Google, входящую в Alphabet Inc., разрешать пользователям скачивать приложения через сторонние сервисы. Ожидается, что парламент рассмотрит эти правила в следующем году.

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Рынок операционных систем для смартфонов практически полностью занят iOS и Android, а их поставщики Apple и Google контролируют способы установки и оплаты приложений на устройствах на базе этих ОС, отмечает газета.

Японское правительство составит список запретов для поставщиков ОС, чтобы их сервисы и платежные платформы не получали преимуществ перед другими.

Пользователи iPhone не могут скачивать приложения вне App Store. Google подобных ограничений не вводила, однако 97% пользователей устройств на базе Android скачивают приложения через Google Play.

Акции Apple дешевеют на 0,1%, Alphabet - на 0,4% на предварительных торгах в пятницу.

Apple Google Япония
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