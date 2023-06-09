"Экотекс" перенесет красильный цех из Курска в Ивановскую область из-за экопротестов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Производитель трикотажа ООО "Экотекс" (основан турецкой группой Miray Tekstil) приняло перенесет красильный цех из Курска в Ивановскую область, сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Жители Курска раньше жаловались на неприятный запах в окрестностях предприятия и устраивали протесты.

"В регионе завершается история с проблемным производством "Экотекса", - написал Старовойт в Telegram. - Руководство предприятия проинформировало меня о том, что в декабре производство красильного цеха будет остановлено. Начнется демонтаж и вывоз оборудования, включая сушильное, в Ивановскую область".

В Курске, по его словам, компания расширит экологически безопасное вязальное производство.

Как говорится в письме "Экотекса", которое губернатор выложил в сеть, красильный цех будет остановлен в конце 2023 года. В январе-марте 2024 года оборудование будет демонтировано, после чего начнется его перевозка на ООО "Суртекс Родники" - площадку Miray Tekstil в Ивановской области.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщает, что в июне в ходе проверки "Экотекса" выявлено превышение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в частности, по четыреххлористому углероду - почти в 3 раза. Предприятию выдано предписание, которое необходимо выполнить до 7 сентября.

Жители Курска ранее устраивали митинги и жаловались на вредные выбросы и неприятный запах, который распространяет "Экотекс". По решению суда предприятие приостанавливало свою работу.

Ранее сообщалось, что ООО "Суртекс Родники", входящее в Miray Tekstil, планирует открыть производство трикотажного полотна и хлопчатобумажной пряжи в Иванове. Общий объем инвестиций в проект, который будет реализовываться в три этапа, составит 8,2 млрд рублей. При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 70 тонн в сутки трикотажного полотна и 80 тонн в сутки хлопчатобумажной пряжи.

ООО "Экотекс" было открыто в Курске турецкой Miray Tekstil в 2018 году, сообщает сайт предприятия. Компания занимается производством, поставкой и реализацией трикотажного полотна. Производственные мощности позволяют выпускать более 50 тонн готовой продукции ежедневно. "Экотекс" имеет филиалы в Ивановской и Московской областях.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Суртекс Родники" зарегистрировано в марте 2021 года в городе Родники Ивановской области.

Владельцем ООО "Экотекс" и ООО "Суртекс Родники" является Ирфан Кылынч.