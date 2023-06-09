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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры обжаловали приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину по делу о хищении недвижимости и денежных средств артиста Алексея Баталова.

"В связи с мягкостью назначенного Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной наказания государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа на приговор суда внесено апелляционное представление", - сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

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Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Дрожжину к четырем годам лишения свободы условно, а Цивина - к пяти годам колонии общего режима. Ранее в прениях гособвинитель просил назначить Дрожжиной наказание в виде шести лет лишения свободы, ее мужу - в виде семи лет колонии.

Еще одному фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, суд назначил пять лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на два года.

Дрожжина и Цивин признаны судом виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Бублий - в пособничестве мошенничеству (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Зная о наличии у семьи на счетах значительных сумм, а также недвижимого имущества, фигуранты обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн руб.

Кроме того, установило следствие, Дрожжина и Цивин обратились к Бублию, который помог им осуществить регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке в Москве.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн руб.

Наталья Дрожжина Алексей Баталов Михаил Цивин
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