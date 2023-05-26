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Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова
Актриса Наталья Дрожжина во время оглашения приговора в Замоскворецком суде
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил четыре года лишения свободы условно и пять лет колонии актрисе Натальи Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину соответственно по делу о хищении недвижимости и денежных средств артиста Алексея Баталова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Дрожжиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание определено считать условным с испытательным сроком на четыре года", - сообщили агентству в суде в пятницу.

Цивина суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Еще одному фигуранту дела, нотариусу Дмитрию Бублию, суд назначил пять лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на два года.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре Москвы, Бублий был взят под стражу в зале суда. Цивин был арестован в ходе судебного следствия ранее по ходатайству гособвинения.

Дрожжина и Цивин признаны судом виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Бублий - в пособничестве мошенничеству (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи.

Добившись доверительных отношений, фигуранты, зная о наличии у последних на счетах значительных сумм денежных средств, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн руб.

Кроме того, установило следствие, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию, который помог им осуществить регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке в Москве.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн руб.

Замоскворецкий суд Москва Алексей Баталов Наталья Дрожжина
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