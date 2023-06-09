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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Самаре арестованы двое фигурантов дела об отравлении суррогатным сидром

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суды Самары в пятницу заключили под стражу Артема Айрапетяна - предполагаемого поставщика спирта, который оказался в суррогатном сидре, а также Дмитрия Егорова, обвиняемого в краже спирта со склада самарского МВД.

Айрапетян обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), по решению Самарского районного суда Самары он отправлен под стражу на срок 1 месяц 26 суток - до 4 августа включительно.

Егорову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 8 августа включительно, по обвинению в краже (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщила корреспондент "Интерфакса" из зала Октябрьского районного суда Самары.

Как сообщалось, подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые, по данным следствия, в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным в мае похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта.

Как считает следствие, спирт был продан Айрапетяну, который осуществлял нелегальные поставки владельцу ООО "Анди" Анару Гусейнову.

В отношении Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкину и Дмитрию Егорову предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Вместе с тем глава МВД Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области".

Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Десятки случаев отравления алкоголем, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. Большинство из них связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр". Суд в Ульяновске арестовал владельца "Анди" Анара Гусейнова до 4 августа.

Самара Дмитрий Егоров Артем Айрапетян
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