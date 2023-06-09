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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Депутаты намерены внести изменения в законодательство для борьбы с бутлегерами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы хотят на законодательном уровне ужесточить борьбу с производителями нелегального и суррогатного алкоголя после массового отравления метанолом в сидре и смерти десятков отравившихся.

Как сообщила журналистам первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, это обсуждалось на совещании и было принято решение выработать предложения по совершенствованию законодательного регулирования производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

"Договорились, что до 16 июня соберем конкретные предложения от всех заинтересованных сторон с тем, чтобы уже точечно пройтись по конкретным законодательным инициативам", - сказала Школкина.

Высказанные предложения свелись к тому, что необходимо навести порядок в производстве медицинского спирта, который зачастую служит сырьем для производства алкогольных напитков, ввести жесткий контроль за производством, транспортировкой, использованием и утилизацией метанолового спирта, отменить мораторий на проверку алкогольной продукции, пива и других алкогольных напитков в рознице, в первую очередь, в так называемых "наливайках", а также рассмотреть вопрос о введении минимальной розничной цены на всю алкогольную продукцию и о перераспределении части акцизов в зависимости от фактического потребления в региональные бюджеты.

"Кроме того, следует решить вопрос с более оперативной утилизацией конфиската, в том числе спирта, который годами находится на хранении и иногда снова поступает на рынок, - сказала депутат. - К тому же государство еще и платит за это хранение".

Как сообщила Школкина, число смертельных случаев от отравления суррогатным алкоголем в регионах на этой неделе увеличилось до 33.

Первые новости о летальных исходах начали поступать из Ульяновской области. Затем стало известно о случаях отравления в Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, Чувашии и Удмуртии. Отравление связывают с употреблением разливного напитка "Мистер сидр", произведенного самарским ООО "Анди". По результатам экспертиз в изъятой из торговых точек алкогольной продукции обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу жизни и здоровья потребителей.

Владелец производства сидра, человек, поставивший ему метанол и люди, укравшие метанол с полицейского склада, арестованы.

Надежда Школкина Самарская область Удмуртия Ульяновская область Госдума
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