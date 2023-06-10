Российские военные сообщили более чем о 40 добровольческих формированиях

До 1 июля они подпишут контракты с Минобороны РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока", - сказал Панков на селекторном совещании в субботу.

Также замглавы военного ведомства отметил, что наравне с подразделениями Вооруженных сил добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

"Это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы", - сказал Панков.

Добровольческие формирования до 1 июля этого года подпишут контракты с российским военным ведомством, это придаст им необходимый правовой статус, сообщили в Минобороны РФ.

"В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск, министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", - сказано в сообщении, распространённом в субботу.

"Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", - сказано в сообщении.

Как сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту". "Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - сказал Панков на селекторном совещании в субботу.

Таким образом, отметил он, "приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций".

Панков отметил, что "данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооружённых сил и в их составе добровольческих отрядов".