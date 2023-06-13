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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Президент РФ заявил о необходимости привести статус ЧВК в соответствие с законом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Статус частных военных компаний (ЧВК), добровольческих отрядов, необходимо привести в соответствие со сложившейся практикой, но все, кто воюет в зоне СВО - защитники Отечества, заявил президент России Владимир Путин.

"Я попросил и депутатов Госдумы, и министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом", - сказал Путин на встрече с военкорами.

"Мы, безусловно, не должны ставить людей в какое-то ложное положение - во-первых, все, кто бы ни был, в каком бы качестве не оказался на переднем крае, они все защитники Отечества и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении", - заявил глава государства.

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в закон.

В РоссииМинобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиямиЧитать подробнее

Путин сообщил, что Минобороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне СВО.

"Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии, потому что нет контракта с государством, нет контракта с Минобороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее", - заявил Путин.

По его словам, "нужно со всеми добровольными объединениями заключить контракты и нужно внести некоторые изменения в закон". "И то и другое будет сделано", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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