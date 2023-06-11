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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В "Росатоме" заявили, что Киев не поддержал предложение Гросси о зоне безопасности для ЗАЭС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Киев фактически отказался поддержать предложения генсека МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"В этом смысле - в плохом смысле - у киевского режима слова не расходятся с делом. Они де-факто не поддержали предложения Гросси, попытавшись его заболтать и обвязать разными другими своими соображениями, фактически зарезервировали за собой таким образом право вести себя так как они хотят, но это вот "как хотят" выразилось в обстреле распределительного устройства", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так глава "Росатома" отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать новую атаку беспилотников на ЗАЭС.

При этом, продолжил Лихачев, "коллективный Запад как всегда молчит и делает вид, что ничего не происходит".

Росатом Алексей Лихачев
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