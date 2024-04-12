В Москве считают несерьезными предложения создать зону безопасности у ЗАЭС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал несерьезными предложения о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Мне что-то попадалось и в печати, и в устных заявлениях на этот счет, но, по-моему, это несерьезно", - сказал он.

"В современных условиях ракеты, артиллерия, те же дроны, они работают на больших дистанциях. Какого размера должна быть эта зона безопасности, чтобы станция перестала быть объектом нападений? Огромного", - отмечает российский дипломат. - Кто этим будет заниматься?"

Он отметил, что в мандат МАГАТЭ это не входит, агентство "не имеет ни возможности, ни правовых оснований для выполнения таких функций".

"При всем уважении к ООН, я не уверен, что эта организация может сыграть должную роль в нынешней ситуации в районе Запорожской АЭС", - добавил дипломат.

"Нет, я думаю, что это не серьезно все эти идеи надуманные", - заключил Ульянов.