Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное полотно повреждено в воскресенье в Кировском районе Крыма, движение остановлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займет от 3 до 4 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы Крыма, на месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет.

Причину повреждения он не уточнил.