Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожное полотно повреждено в воскресенье в Кировском районе Крыма, движение остановлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займет от 3 до 4 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы Крыма, на месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет.

Причину повреждения он не уточнил.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье" Черноморского флота

Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Что произошло за день: суббота, 10 июня

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Владелец брендов Zewa и Libresse передал предприятия в управление российским акционерам

Хинштейн сообщил о задержании замглавы центра госэкспертизы Росгвардии

Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });