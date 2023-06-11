Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма, остановленное из-за повреждения, восстановлено, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об остановке движения поездов в Кировском районе Крыма на 3-4 часа в связи с повреждением железнодорожного полотна. Причину власти не назвали, но уточнили, что пострадавших нет.