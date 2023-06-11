Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Движение по транскавказской магистрали закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 21:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Северная Осетия Транскам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Что произошло за день: воскресенье, 11 июня

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали уже 7 тыс. человек

Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье" Черноморского флота

Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });