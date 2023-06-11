Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Движение по транскавказской магистрали закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 21:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.