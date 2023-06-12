Движение по Транскаму восстановили для всех видов транспорта

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали возобновили, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

Уточняется, что дорогу расчистили, безопасности движения больше ничего не мешает.

Ранее сообщалось, что движение по Транскавказской автомагистрали закрылось в 19:30 субботы в обоих направлениях из-за плохой погоды и схода грязевого селя.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.