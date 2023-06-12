В Кремле началась церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года началась в День России в Большом Кремлевском дворце. Президент РФ Владимир Путин лично принимает награжденных.

На церемонии присутствуют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, руководитель Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова. Лично награды из рук президента получат и ученые - лауреаты госпремий в области науки и технологий - Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков, Алексей Шабунин, Михаил Скорохватов, Владимир Копейкин, Геннадий Сухих, Левон Ашрафян, Дмитрий Трофимов.

Также в Кремль приглашены Герои Труда - управляющий директор и генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководитель центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.