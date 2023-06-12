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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Путин отметил, что День России знаменует единство народа и преданность своей стране

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России.

"Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине", - сказал он на церемонии вручения медалей Героя Труда и госпремий в понедельник в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что "пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас". "Сегодня, в непростое для России время они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям - участникам специальной военной операции", - добавил Путин.

Владимир Путин
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