Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли минувшей ночью удар высокоточным оружием по резервам вооруженных сил Украины (ВСУ), цель достигнута, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
По его словам, назначенные объекты поражены и цель удара достигнута.