Российские военные отразили попытки ВСУ наступать на южно-донецком направлении

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что российские войска отбили три атаки вооруженных сил Украины в ДНР и Запорожской области.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении", - сказал в понедельник официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области", - сказал он.

Конашенков заявил, что потери ВСУ составили: свыше 120 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины.

"В районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на запорожском направлении вертолеты и артиллерия нанесли удары по подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Новоданиловки.

Как сказал Конашенков, "в течение суток на данных направлениях уничтожено до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30".