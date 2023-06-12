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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Путин заявил, что не понимает действий ВСУ, наносящих удары по жилым кварталам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает тактики ВСУ, которые наносят удары по жилым кварталам.

"Я иногда - сейчас не буду говорить о причинах, вдаваться в политические дебри - но зачем, никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? (Бьют) явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого - нулевой", - сказал Путин в ходе общения с лауреатами государственных премий, церемония награждения которых прошла в понедельник в Кремле.

Президенту рассказали, что один из таких ударов был нанесен по Республиканскому травматологическому центру в Донецке, снаряд влетел в операционную. В связи с этим президент попросил участников гуманитарных акций на новых территориях быть осторожнее. "Надо придерживаться правил, которые устанавливают правоохранители и военные. Насколько это возможно, они стараются вас уберечь", - сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.

ВСУ Владимир Путин
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