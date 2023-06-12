Путин во время посещения госпиталя имени Вишневского вручил награды участникам СВО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетил в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны РФ участников СВО, проходящих там лечение.

Глава государства в ходе посещения побеседовал с военнослужащими и вручил награды.

Путина в госпитале встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник медучреждения Александр Есипов.

Государственная награда "Герой России" была вручена старшему лейтенанту Юрию Жуланову - командиру стрелкового взвода, который действовал в составе батальонно-тактической группы в обороне, в районе одного из населенных пунктов.

Старшему лейтенанту Анатолию Зуеву - командиру огнеметного взвода, рядовому Андрею Кравцову - стрелку-помощнику гранатометчика, прапорщику Балгану Банзаракцаеву - старшине мотострелковой роты, рядовому Андрею Батуеву - радиотелефонисту, рядовому Юрию Красноярову - командиру отделения, рядовому Николаю Лычко - химик отделения, старшему сержанту Сергею Патанову - командиру медицинского отделения, рядовому Дмитрию Пилиховскому - разведчику-пулеметчику, и младшему сержанту Кириллу Татаренко - командиру отделения были вручены Ордена Мужества.

Ранее в понедельник в Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий. Путин лично принимал награжденных.