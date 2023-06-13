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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Корабли ТОФ выполнили стрельбы в ходе учения в Японском и Охотском морях

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебные стрельбы по морским и воздушным целям в ходе маневров в Японском и Охотском морях, сообщила пресс-служба ТОФ во вторник.

"В акваториях Японского и Охотского морей продолжается оперативное учение группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Корабельными группировками отрабатываются действия сил флота в отрыве от постоянных пунктов базирования, ведение морского боя, противолодочные действия, организация противовоздушной обороны отрядов кораблей", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, в рамках одного из эпизодов учения фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" осуществили поиск и уничтожение подводной лодкой условного противника.

"Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы. Далее корабли провели совместную артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям из 100-мм артиллерийских орудий АК-100, выполнили постановку помех", - сообщила пресс-служба флота.

Для уничтожения макета морской плавающей мины были применены корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630, сообщил ТОФ.

С 5 по 20 июня под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины проходит оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. В нем задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 35 летательных аппаратов, силы береговых войск, более 11 тыс. военнослужащих.

ТОФ Японское море Охотское море
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