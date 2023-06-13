Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что подписаны новые контракты с добровольческими формированиями, которые действуют в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине в составе штурмового корпуса.

"Сегодня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации в ходе специальной военной операции", - сказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что добровольческие формирования до 1 июля подпишут контракты с российским военным ведомством, это придаст им необходимый правовой статус.

12 июня Минобороны РФ заявило, что подписан первый контракт с добровольческим формированием в зоне СВО - отрядом спецназа "Ахмат".

"Я уверен, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт", - сказал Алексеев после подписания контрактов.

"Не сомневаюсь, что формирования, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, выполнят все поставленные перед ними задачи, они прекрасно экипированы, прекрасно обучены, и самое главное, идейно мотивированы на выполнение задач в ходе специальной военной операции" - заявил генерал.

В сообщении военного ведомства говорится, что новые контракты подписаны в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности формирований добровольческого корпуса.

10 июня Минобороны РФ заявило, что приказом Шойгу "определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с министерством обороны РФ, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач".

Как сообщил 10 июня замминистра обороны РФ Николай Панков, "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту".

"Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - сказал тогда Панков.

По его словам, "приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций".

10 июня Панков сообщил, что в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере.