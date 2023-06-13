Газо- и электроснабжение нарушено в курском селе из-за обстрелов ВСУ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ведущемся обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе. На данный момент в Тёткино пострадало 9 домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

В посёлке Глушково, по его информации, повреждены несколько домов.

"Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать район. Подробности сообщу позднее", - написал Старовойт.