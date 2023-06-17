Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Сальное

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны Хомутовского района.

"В Хомутовском районе со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона уточнил, что к восстановлению специалисты приступят, как только позволит ситуация.