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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Сальное

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны Хомутовского района.

"В Хомутовском районе со стороны Украины обстреляно село Сальное, было пять прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены два жилых дома и две хозпостройки. Также нарушено электроснабжение", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона уточнил, что к восстановлению специалисты приступят, как только позволит ситуация.

Роман Старовойт Курская область Украина
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