На Краснодарском НПЗ загорелась колонна для переработки дизельного топлива

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС локализовали пожар на территории Краснодарского НПЗ, где загорелась колонна для переработки дизельного топлива, сообщили в краевом управлении МЧС.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 6:22 по Москве 13 июня, в 6:58 возгорание было локализовано на площади 20 кв. метров.

Пожар тушили более 130 человек личного состава и 26 единиц техники.