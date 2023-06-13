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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Пожар на территории Краснодарского НПЗ потушили

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На территории Краснодарского НПЗ потушили установку по сжиганию избыточного газа на газовой колонке, сообщили в краевом управлении МЧС.

В 07:54 по Москве было ликвидировано открытое горение и пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал.

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 6:22 по московскому времени 13 июня. Возгорание тушили более 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

Представитель предприятия уточнил "Интерфаксу", что возгорания оборудования не произошло - горели пары. Жертв, пострадавших и разрушений нет, добавил он.

"На Краснодарской площадке при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе Э-302, в результате чего в 06:15 по Москве сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что продукция на предприятии выпускается в соответствии с планом, производственная программа будет исполнена.

ПФГ "Сафмар" в мае 2021 года завершила присоединение "Краснодарского НПЗ - Краснодарэконефть" к Афипскому НПЗ (также расположен в Краснодарском крае). Объединенная компания называется ООО "Афипский НПЗ". Мощность переработки краснодарского предприятия - 3,1 млн тонн нефти в год.

Краснодар МЧС Краснодарский НПЗ
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