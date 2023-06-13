Мобилизованных и контрактников предложили освобождать от наказания за преступления небольшой и средней тяжести

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона, закрепляющий правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Соответствующий законопроект (№378326-8) размещен во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Его авторами стали председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Согласно проекту закона, гарантии освобождения от ответственности предлагается распространить в отношении отдельных категорий осужденных, а также в отношении лиц, совершивших преступления, в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в ВС РФ.

При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей (учреждений), говорится в проекте закона.

Предусматривается, что законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования, при этом реализация его положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести до момента вступления в силу закона.

Аналогичным образом указанные нормы распространяются в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу до момента вступления в силу закона.